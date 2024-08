Incêndios Florestais no Rio: Aumento Alarmante de 85% em 2024 O número de incêndios florestais cresceu cerca de 85% no estado do Rio de Janeiro este ano. Segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 13h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 13h11 ) ‌



Incêndios Florestais no Rio

O número de incêndios florestais cresceu cerca de 85% no estado do Rio de Janeiro este ano. Segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), só nos oito primeiros meses, a corporação já atendeu 6.178 ocorrências a mais do que no mesmo período do ano passado.

