Incêndios na Amazônia: Fumaça Atinge Diversas Cidades do Brasil Com a intensificação da temporada de incêndios na Amazônia e no Pantanal, em decorrência da mudança do clima, cidades de dez estados... Momento MT|Do R7 20/08/2024 - 18h12 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h12 )



Fumaça de queimadas

Com a intensificação da temporada de incêndios na Amazônia e no Pantanal, em decorrência da mudança do clima, cidades de dez estados registraram episódios de fumaça e diminuição na qualidade do ar.

