Incêndios no Pantanal: A Situação Crítica que Atinge 1,3 Milhão de Hectares Nas últimas 24 horas o fogo no Pantanal consumiu mais de 100 mil hectares, alcançando 8,7% do bioma, que já ultrapassa 1,3 milhão... Momento MT|Do R7 06/08/2024 - 15h37 (Atualizado em 06/08/2024 - 15h37 ) ‌



Incêndios no Pantanal

Nas últimas 24 horas o fogo no Pantanal consumiu mais de 100 mil hectares, alcançando 8,7% do bioma, que já ultrapassa 1,3 milhão de hectares de área atingida pelas queimadas desde o início de 2024, segundo dados o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa-UFRJ).

