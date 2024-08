Inclusão e Acolhimento: Novo Ambulatório Trans em MT Foto: Jana Pessôa/Unaf Na inauguração do Ambulatório de Atenção à Transexualidade do Centro de Referência de Média e Alta... Momento MT|Do R7 24/08/2024 - 13h01 (Atualizado em 24/08/2024 - 13h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na inauguração do Ambulatório de Atenção à Transexualidade do Centro de Referência de Média e Alta Complexidade (CERMAC), a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, madrinha da unidade, destacou o respeito do Governo com a comunidade LGBTQIAPN+, que terá acesso a atendimento especializado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• Governo de MT investiu R$ 5 milhões na implantação do Ambulatório de Atenção à Transexualidade

• Madrinha da unidade ambulatorial Trans, primeira-dama de MT destaca que Governo preza pela inclusão e acolhimento

• Polícia Civil apreende 215 cestas básicas que seriam distribuídas por organização criminosa na fronteira