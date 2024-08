Indenização Bilionária: Justiça Americana Reage a Maus-Tratos Funerários Um juiz do Colorado determinou que Jon e Carie Hallford, proprietários da Return to Nature Funeral Home, devem pagar quase US$... Momento MT|Do R7 09/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 11h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Casa no Colorado

Um juiz do Colorado determinou que Jon e Carie Hallford, proprietários da Return to Nature Funeral Home, devem pagar quase US$ 1 bilhão (R$ 5,55 bilhões) às famílias que os processaram em um processo civil. A decisão, anunciada na quarta-feira, estipula um pagamento de aproximadamente US$ 950 milhões a 125 pessoas envolvidas na ação coletiva, conforme relatado por Andrew Swan, advogado das vítimas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• FIT Pantanal 2025 tem pré-lançamento realizado no Salão Nacional do Turismo

• Líder catalão regressa à Bélgica, após breve aparição em Barcelona

• PF combate abuso sexual infantojuvenil na internet