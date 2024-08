Indenizações por Chuvas no Sul: Um Impacto Bilionário Os pedidos de indenizações de seguros relacionados com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul de abril a maio somam R$ 5... Momento MT|Do R7 02/08/2024 - 14h04 (Atualizado em 02/08/2024 - 14h04 ) ‌



Indenizações por chuvas no Sul

Os pedidos de indenizações de seguros relacionados com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul de abril a maio somam R$ 5,6 bilhões entre 18 de junho e 31 de julho, informou hoje (2) a Confederação Nacional das Seguradoras (Cnseg).

