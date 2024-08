Indiciamento de Candidato a Prefeito Choca São Félix do Araguaia São Félix do Araguaia (MT) – Acácio Alves, candidato a prefeito de São Félix do Araguaia pelo partido Republicanos, também conhecido...

São Félix do Araguaia (MT) – Acácio Alves, candidato a prefeito de São Félix do Araguaia pelo partido Republicanos, também conhecido como Dr. Acácio, foi indiciado pela Polícia Civil, junto com outras três pessoas, pelo assassinato do casal Sandro Cedenir Rossini e Daniella Moura, ocorrido em abril de 2020, em Alto Boa Vista. Até hoje, os restos mortais das vítimas não foram localizados.

