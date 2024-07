Indígenas venezuelanos recebem orientação sobre prevenção ao mosquito Aedes aegypti

Servidores da Vigilância em Zoonoses realizaram, na manhã desta terça-feira (16), uma ação educativa e orientativa na unidade de acolhimento Albergue Municipal Manoel Miraglia sobre cuidados com a saúde e prevenção de doenças, com oficinas, palestras e recolhimento de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Os animais que moram no abrigo e convivem com as famílias albergadas no local também serão vacinados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.