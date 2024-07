Indisponibilidade do Cadastro Único em Várzea Grande

A Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande, informa que devido aos processos de integração de informações do Sistema Presença e do Prontuário do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), o setor do Cadastro Único estará indisponível, em todo o país, entre os dias 06 e 08 de julho.

