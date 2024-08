Indústria Gaúcha em Alta: Crescimento Impressionante de 34,9% em Junho A retomada da produção nas fábricas gaúchas em junho, mês seguinte às enchentes que inundaram grande parte do Rio Grande do Sul,... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 12h37 (Atualizado em 08/08/2024 - 12h37 ) ‌



Indústria Gaúcha

A retomada da produção nas fábricas gaúchas em junho, mês seguinte às enchentes que inundaram grande parte do Rio Grande do Sul, fez com que a produção industrial no estado tivesse um crescimento de 34,9%, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada nesta quinta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

