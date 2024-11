Momento MT |Do R7

Iniciativa busca devolver a autoestima a pacientes com câncer O Projeto de Lei 3213/24, do deputado Marx Beltrão (PP-AL), garante o fornecimento de peruca às pessoas que perderam o cabelo po causa...

O Projeto de Lei 3213/24, do deputado Marx Beltrão (PP-AL), garante o fornecimento de peruca às pessoas que perderam o cabelo po causa da quimioterapia realizada no Sistema Único de Saúde (SUS). A ideia é que instituições de saúde ligadas ao SUS captem doações de perucas para organizar um banco do acessório.

