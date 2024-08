Iniciativa transforma vidas em Colniza com nova máquina de fraldas

A Promotoria de Justiça de Colniza (a 1.065km de Cuiabá) entregou, na manhã desta quinta-feira (28), uma máquina de fabricar fraldas e absorventes à Cadeia Pública do município. O equipamento, no valor aproximado de R$ 23 mil, foi adquirido com recursos destinados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso a uma iniciativa cadastrada no Banco de Projetos e Entidades (Bapre) da instituição, por intermédio do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.