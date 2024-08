Iniciativa Transformadora: Seduc Apresenta Cartilhas para Relações Saudáveis nas Escolas

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) lançou, nesta segunda-feira (12.08), no Teatro Cerrado Zulmira Canavarros, em Cuiabá, duas cartilhas impressas com os “Protocolos de Relações Saudáveis no Ambiente Escolar” e o “Manual para Relações Saudáveis (MARES)”, criados com objetivo de fornecer ferramentas para potencializar as amizades e o companheirismo no ambiente de trabalho.

