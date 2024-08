Início do Acelera Gov. MT: Capacitação para Inovação no Serviço Público A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) iniciou, nesta terça-feira (20), a capacitação dos criadores dos 30...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) iniciou, nesta terça-feira (20), a capacitação dos criadores dos 30 projetos selecionados para o programa Acelera Gov. MT. As equipes, compostas principalmente por servidores do Executivo Estadual, participam do treinamento na Escola do Poder Judiciário, em Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.