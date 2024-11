Momento MT |Do R7

Início do curso de operações de inteligência marca nova fase na PM de Mato Grosso A Polícia Militar de Mato Grosso deu início, nesta segunda-feira (14.10), ao primeiro Curso de Operações de Inteligência em solenidade...

A Polícia Militar de Mato Grosso deu início, nesta segunda-feira (14.10), ao primeiro Curso de Operações de Inteligência em solenidade realizada no auditório do Quartel do Comando Geral, em Cuiabá. O curso será realizado pela Diretoria da Agência Central de Inteligência da PM (Daci).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.