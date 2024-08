Momento MT |Do R7

Injeção de Recursos: R$ 1,97 Bilhão para o Agro Gaúcho O Poder Executivo publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (22) uma medida provisória que libera o valor extraordinário...

O Poder Executivo publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (22) uma medida provisória que libera o valor extraordinário de R$ 1,976 bilhão para operações oficiais de crédito em programas ligados à agropecuária sustentável, agricultura familiar e agroecologia no Rio Grande do Sul.

