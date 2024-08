Inovação Científica: Como a Uerj Pode Transformar a Investigação de Crimes Pesquisa do Instituto de Química da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) avalia o uso de compostos químicos que exibem... Momento MT|Do R7 25/08/2024 - 13h01 (Atualizado em 25/08/2024 - 13h01 ) ‌



Pesquisa do Instituto de Química da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) avalia o uso de compostos químicos que exibem cores como marcadores de munições para armas de fogo. O objetivo do estudo é possibilitar a marcação seletiva para diferentes calibres, o que permitiria maior controle sobre lotes de munição.

