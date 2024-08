Inovação na Educação: Rádio Escolar Digital Transforma Aprendizado em Barra do Garças Estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra, no município de Barra do Garças, passaram a contar com uma rádio escolar...

Estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra, no município de Barra do Garças, passaram a contar com uma rádio escolar digital. Produto de inovação desenvolvido no âmbito do Programa de Inovação na Escola (PIE), da Fundação de Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), a rádio tem como objetivo a promoção da socialização e da interdisciplinaridade entre os estudantes, utilizando para isso a comunicação como ferramenta de expressão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.