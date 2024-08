Inovação na Estrada: Parceria entre Nova Rota e UFMT Revoluciona Monitoramento da BR-163

A Nova Rota do Oeste e a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) assinaram um convênio para desenvolver um sistema que usa Inteligência Artificial para modernizar a detecção de imperfeições no pavimento e sinalização da BR-163. O programa pretende ‘escanear’ a rodovia por meio de análise de imagens e identificar trincas e buracos na pista, além de vegetação alta, condições de drenagem ou placas e demais sinalizações que tenham sido avariadas, com objetivo de iniciar as obras e reparos com agilidade e proporcionar maior segurança viária.

