Inovação no Pantanal: Corixo Antrópico Garante Água para Animais em Período de Seca O primeiro corixo antrópico na região do Pantanal Mato-grossense, localizado no km 47 da rodovia Transpantaneira, está sendo o...

O primeiro corixo antrópico na região do Pantanal Mato-grossense, localizado no km 47 da rodovia Transpantaneira, está sendo o único lugar com condições para atender a fauna local neste período de seca. Diversas trilhas, localizadas ao redor do poço de água, demonstram que o espaço tem sido bastante visitado por animais.

