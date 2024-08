Inovação Sustentável: UFF Lança Projeto de Absorventes para a Comunidade Trans Enfrentar a pobreza menstrual de forma inclusiva e com materiais sustentáveis está entre os objetivos do projeto Neutron, em que... Momento MT|Do R7 03/08/2024 - 11h46 (Atualizado em 03/08/2024 - 11h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Projeto da UFF cria absorventes sustentáveis

Enfrentar a pobreza menstrual de forma inclusiva e com materiais sustentáveis está entre os objetivos do projeto Neutron, em que universitários da Universidade Federal Fluminense (UFF) trabalham no desenvolvimento de um short absorvente capaz de atender tanto a mulheres cisgêneras quanto a pessoas transexuais que menstruam.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Polícia Militar apreende 196 quilos de entorpecentes em Cuiabá

• Projeto da UFF cria absorventes sustentáveis para população trans

• Venezuela: violência política é disputa de projetos, diz pesquisadora