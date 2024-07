Inovações na Amazônia: A Conexão entre Ciência e Saberes Tradicionais Uma competição para desenvolver a melhor inovação de mapeamento de biodiversidade das florestas tropicais, com um prêmio de US$... Momento MT|Do R7 29/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 29/07/2024 - 15h04 ) ‌



Uma competição para desenvolver a melhor inovação de mapeamento de biodiversidade das florestas tropicais, com um prêmio de US$5 milhões (mais de R$25 milhões), tem reunido tecnologia de ponta e pessoas de diferentes partes do mundo e áreas do conhecimento há quase cinco anos. Entre os pesquisadores e cientistas estão integrantes de comunidades tradicionais que conhecem profundamente esses ecossistemas.

