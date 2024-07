Inquilino Inesperado: Estranhos Transformam Piscina em Festa Uma mulher que mora em Repentigny, a leste de Montreal, no Canadá, chegou em casa e encontrou uma festa na piscina no domingo (28... Momento MT|Do R7 31/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 31/07/2024 - 15h04 ) ‌



Proprietária pretende instalar uma cerca para bloquear completamente o acesso ao quintal

Uma mulher que mora em Repentigny, a leste de Montreal, no Canadá, chegou em casa e encontrou uma festa na piscina no domingo (28), após o ex-inquilino alugar o espaço por US$ 35 (aproximadamente R$ 200,00) no aplicativo Swimply sem o consentimento da proprietária.

