Inscrições Abertas para o Festival da Música e Prêmio Rádio MEC! Músicos de todo o país podem se inscrever, a partir desta segunda-feira (5), no Festival de Música da Rádio Nacional e no 21° Prêmio... Momento MT|Do R7 05/08/2024 - 22h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 22h06 )



Prêmio Rádio MEC e Festival da Rádio Nacional

Músicos de todo o país podem se inscrever, a partir desta segunda-feira (5), no Festival de Música da Rádio Nacional e no 21° Prêmio Rádio MEC. As tradicionais premiações organizadas pelas emissoras públicas de rádio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) têm como objetivo revelar e reconhecer talentos da música brasileira em obras inéditas.

