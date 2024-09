Inscrições abertas para o Festival Paralímpico 2024 em Cuiabá

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) está com inscrições abertas para o Festival Paralímpico 2024, que acontece no dia 21 de setembro, das 8h às 12h, nas dependências da Arena Pantanal, em Cuiabá. Durante o evento, serão oferecidas vivências em modalidades paralímpicas a crianças e jovens de 7 a 17 anos, com ou sem deficiência.

