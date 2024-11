Inscrições abertas para oficinas e palestras da Seplag A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio do Sistema Central de Inovação em Práticas Públicas (Sinova) e com...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio do Sistema Central de Inovação em Práticas Públicas (Sinova) e com o apoio da Rede InovaGovMT, está com inscrições abertas para diversas oficinas e palestras com temas que abordam colaboração e inovação na administração pública.

