Inscrições abertas para prêmio de ciência dedicado a mulheres A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) abriu as inscrições para a 6ª edição do Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher... Momento MT|Do R7 03/09/2024 - 14h32 (Atualizado em 03/09/2024 - 14h32 ) ‌



A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) abriu as inscrições para a 6ª edição do Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro.

