Momento MT |Do R7

Inscrições abertas para processo seletivo de profissionais de educação física A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de Governo e Administração, informa que...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de Governo e Administração, informa que a partir desta sexta-feira (18), estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 009/2024. As vagas são para contratação temporária e formação de cadastro reserva para a função de orientador (a) de atividade física e desportiva.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.