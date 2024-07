Inscrições Abertas: Participe do Prêmio EBC de Combate à Desinformação! A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prorrogou as inscrições do Prêmio de Combate à Desinformação, um dos eixos do Prêmio EBC... Momento MT|Do R7 31/07/2024 - 14h34 (Atualizado em 31/07/2024 - 14h34 ) ‌



Prêmio EBC de Combate à Desinformação

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prorrogou as inscrições do Prêmio de Combate à Desinformação, um dos eixos do Prêmio EBC de Comunicação Pública. Agora, os trabalhos serão recebidos até o dia 9 de agosto.

