Inspetor da GMVG conquista bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Hoje, ele ainda disputa o Campeonato Taça São Paulo, que teve início às 9h, no Ginásio Ibirapuera, na capital paulista O inspetor da... Momento MT|Do R7 02/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 02/02/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hoje, ele ainda disputa o Campeonato Taça São Paulo, que teve início às 9h, no Ginásio Ibirapuera, na capital paulista. O inspetor da Guarda Municipal de Várzea Grande, Alexander Gouveia Ortiz, voltou a brilhar no cenário esportivo ao conquistar sua segunda medalha de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado neste final de semana em São Paulo. Depois de uma performance impressionante em sua categoria, onde subiu ao pódio após duas lutas intensas, ele decidiu desafiar ainda mais seus limites e entrou na disputa do Absoluto, categoria onde atletas de todos os pesos competem entre si. Com mais quatro lutas duríssimas, garantiu mais uma vez o terceiro lugar no mundial, somando duas medalhas na competição.

Para saber mais sobre essa incrível conquista e a trajetória de Alexander, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura de Cuiabá leva conhecimento para novos apicultores da Comunidade São Jerônimo

NOTA DE PESAR

Homem é preso em flagrante com simulacro, porções de maconha e cocaína em Paranatinga