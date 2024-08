Inspiração e Coragem: Pais e Filhos no Corpo de Bombeiros Comandante-geral adjunto com sua filha Giovana A importância do Corpo de Bombeiros Militar na sociedade vai além da bravura... Momento MT|Do R7 11/08/2024 - 12h07 (Atualizado em 11/08/2024 - 12h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A importância do Corpo de Bombeiros Militar na sociedade vai além da bravura e da habilidade técnica; ela é também um reflexo de valores fundamentais como coragem, solidariedade e compromisso com a comunidade. Muitas vezes, essa compreensão profunda é transmitida através do exemplo dos pais, que desempenham um papel crucial na formação da percepção de seus filhos sobre essa profissão essencial.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Mais de 100 competidores participam do 2º Moto Encontro da Companhia Raio da PM

• Pais dão exemplo e conduzem filhos a reconhecerem o valor do Corpo de Bombeiros de Militar

• Mais de 100 competidores participam do 2º Moto Encontro da Companhia Raio da PM