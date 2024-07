Instituto Pe. João Peter: 36 anos de história e dedicação

No dia 06 de maio, o Instituto Pe. João Peter, completou 36 anos de fundação e, nesta data, a instituição encerrou suas atividades em Lucas do Rio Verde-MT. Fundado por um grupo de 14 cidadãos sensibilizados pelas dificuldades, necessidades e pela falta de estrutura da comunidade em que decidiram viver, o INSTITUTO nasceu para tentar dotar as pessoas de autossuficiência, o que evitaria maiores problemas socioeconômicos e geraria sustentabilidade ambiental, evitando o êxodo rural e promovendo a inclusão social e a qualidade de vida por meios naturais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.