Inter brilha e complica a vida do Fortaleza na tabela Na noite desta quarta-feira, o Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1 em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Na noite desta quarta-feira, o Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1 em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gols do Colorado foram marcados por Alan Patrick e Gustavo Prado, enquanto Titi descontou para o Leão do Pici.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.