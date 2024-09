Momento MT |Do R7

Intermat avança na modernização com digitalização de processos fundiários O Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) anuncia que iniciou a digitalização do Processo de Regularização Fundiária Rural, para...

O Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) anuncia que iniciou a digitalização do Processo de Regularização Fundiária Rural, para gerar os títulos de propriedades rurais e urbanos, no Sistema de Tecnologia de Gestão Fundiária. O serviço poderá ser acessado através do aplicativo MT Cidadão.

