Internacional brilha e mantém a invencibilidade no Brasileirão

O Internacional saiu vitorioso no clássico Grenal 443, ao derrotar o Grêmio por 1 a 0 neste sábado, no Estádio Beira-Rio. Com uma atuação dominante, o Colorado garantiu sua décima partida sem perder no Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi marcado por Rafael Borré, consolidando a equipe na sexta posição da tabela, com 49 pontos, apenas dois atrás do Flamengo, que ocupa o quarto lugar.

