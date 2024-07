Internações em parques de diversão na Flórida aumentam 37,5% Quase uma dúzia de pessoas que foram a parques em Orlando, Flórida, tiveram dor no peito, perda de consciência ou tontura nos últimos... Momento MT|Do R7 19/07/2024 - 18h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 18h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Disney World

Quase uma dúzia de pessoas que foram a parques em Orlando, Flórida, tiveram dor no peito, perda de consciência ou tontura nos últimos três meses, de acordo com documento emitido pelo estado. Desde o início do ano, os acidentes cresceram em 37,5%.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Argentina se desculpa com França após declaração de vice de Milei: “Foi longe demais”

• Apagão cibernético: número de voos cancelados chega a 3,7 mil; atrasados passam de 32 mil

• Perdeu? A gente achou! Nova Rota armazena mais de 90 objetos pessoais encontrados na BR-163