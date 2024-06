Interrupção temporária do fornecimento de água em Rondonópolis

Alto contraste

O Serviço de Saneamento Ambiental Terezinha Silva de Souza (Sanear) informa que realizará nesta quarta-feira (26), um serviço de manutenção na unidade de captação de água bruta do Rio Vermelho. O procedimento atende a programação elaborada previamente pela equipe técnica, sendo a segunda de um total de quatro intervenções previstas para este ano. A medida é necessária para manter a vazão de água captada e a adoção de medidas preventivas visando assegurar a estabilidade do sistema de abastecimento. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



