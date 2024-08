Invasão Inusitada: Homem Rouba Itens Íntimos e Brinquedos de Estudante Um homem quebrou a janela e invadiu a casa de uma estudante de 23 anos para roubar produtos íntimos no primeiro dia de 2024. O crime... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 17h32 (Atualizado em 26/08/2024 - 17h32 ) ‌



Homem invadiu a casa no dia de Ano Novo e levou, além de produtos íntimos, documentos e eletrônicos

Um homem quebrou a janela e invadiu a casa de uma estudante de 23 anos para roubar produtos íntimos no primeiro dia de 2024. O crime aconteceu em Liverpool, Inglaterra, no início do ano, e o criminoso foi preso no dia 19 de agosto.

