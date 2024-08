Investigação Avançada: Caixas-Pretas do Voo 2283 em Análise As caixas-pretas contendo os gravadores de voz da cabine e de dados do voo 2283, da Voepass Linhas Aéreas, foram abertas por profissionais... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 20h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 20h36 ) ‌



Caixas-pretas do avião

As caixas-pretas contendo os gravadores de voz da cabine e de dados do voo 2283, da Voepass Linhas Aéreas, foram abertas por profissionais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), neste sábado (10). Segundo nota divulgada pela Força Aérea Brasileira (FAB), os trabalhos de análise dos conteúdos já começaram e devem ser concluídos em 30 dias, quando será divulgado o Relatório Preliminar de Acidente Aeronáutico.

