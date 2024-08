Investigação em Andamento: Morte Fetal Suspeita de Febre do Oropouche no Ceará A Secretaria de Saúde do Ceará investiga um óbito fetal que pode estar associado à infecção por febre do Oropouche. A informação... Momento MT|Do R7 12/08/2024 - 13h37 (Atualizado em 12/08/2024 - 13h37 ) ‌



Imagem relacionada à febre do Oropouche

A Secretaria de Saúde do Ceará investiga um óbito fetal que pode estar associado à infecção por febre do Oropouche. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (12) pela secretária de Saúde do estado, Tânia Coelho, durante o seminário Febre do Oropouche: como enfrentar a arbovirose no Ceará.

