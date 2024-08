Investimento Crucial no Combate a Incêndios Florestais em MT A Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia (a 1.200km de Cuiabá) destinou quase R$ 150 mil para a aquisição de equipamentos...

A Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia (a 1.200km de Cuiabá) destinou quase R$ 150 mil para a aquisição de equipamentos visando aprimorar o combate a incêndios no Parque Estadual do Araguaia. Os recursos são oriundos de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Além da instalação de uma torre de 30 metros de altura para detecção de fogo, também foram adquiridas diversas câmeras para monitoramento da floresta em tempo real, um ponto de Starlink (satélite com internet de alta velocidade) e um drone termal de última geração.

