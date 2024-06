Investimentos em infraestrutura transformam a realidade de Colniza

O prefeito de Colniza, Milton Amorim, destacou, nesta sexta-feira (28.06), o montante em investimentos que a cidade recebe do Governo de Mato Grosso. Ele faz parte da comitiva do governador Mauro Mendes, que nesta sexta-feira vistoriou as obras de asfaltamento da Avenida Belo Horizonte e de construção da Estação de Tratamento de Água no município, que têm valor total de R$ 22 milhões.

