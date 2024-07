Investimentos em Saúde: Hospital do Câncer e ADIN recebem recursos do Município

A Prefeitura de Sorriso destinou, nesta quinta-feira (4 de julho), R$ 350 mil para ações de combate ao câncer e melhoria do atendimento de pessoas com diversidade intelectual. Por meio do convênio 001/2024, a partir da indicação do vereador Leandro Damiani, o Executivo Municipal está destinando R$ 250 mil para a aquisição de equipamento e mobiliário para o Hospital do Câncer de Mato Grosso, por meio da Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer (AMCC).

