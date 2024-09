Investimentos no Santos Dumont: segurança em foco O Ministério de Portos e Aeroportos irá destinar R$ 400 milhões em investimentos destinados a melhorias no Aeroporto Santos Dumont,... Momento MT|Do R7 02/09/2024 - 22h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 22h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aeroporto Santos Dumont

O Ministério de Portos e Aeroportos irá destinar R$ 400 milhões em investimentos destinados a melhorias no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O recurso será liberado de forma gradativa até o ano de 2027. Segundo nota divulgada pela pasta nesta segunda-feira (2), a verba será usada para um conjunto de intervenções que visam “atender a demanda e crescimento de movimentação de passageiros, aumentar a segurança e agilidade do tráfego de aeronaves no solo e adequação tecnológica no terminal”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Artistas de SP protestam contra atraso de verbas da Lei Paulo Gustavo

• Juiz eleitoral impugna candidatura de Pezão à prefeitura de Piraí

• Conselho de Comunicação rejeita ampliar sua composição para 20 membros