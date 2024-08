Investimentos Verdes: O Futuro do Reflorestamento na Amazônia Com o objetivo de atrair investimentos para reflorestamento na Amazônia, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento... Momento MT|Do R7 19/08/2024 - 09h37 (Atualizado em 19/08/2024 - 09h37 ) ‌



Títulos Verdes para Reflorestamento

Com o objetivo de atrair investimentos para reflorestamento na Amazônia, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) anunciou esta semana a emissão de títulos verdes no valor de US$ 225 milhões, equivalente a cerca de R$ 1,2 bilhão.

