Isenção de Imposto de Renda para Pacientes com Alzheimer: Uma Nova Esperança

Foi apresentado nesta semana projeto que inclui a doença de Alzheimer entre as condições que geram isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. O Projeto de Lei (PL) 3.045/2024, do senador Castellar Neto (PP-MG), modifica a legislação do imposto de renda ao expandir a lista de rendimentos isentos.

