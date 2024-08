Isis Valverde Compartilha Sonho de Maternidade com Marcus Buaiz

Momento MT |Do R7

Isis Valverde, de 37 anos, aproveitou um voo que fez nesta sexta-feira (23), para responder a algumas perguntas enviadas por seus seguidores do Instagram. A atriz, que estava ao lado do filho, Rael, falou sobre o desejo de engravidar do noivo, Marcus Buaiz. “A gente tem que esperar. Vamos aguardando, tudo a Deus pertence”, explicou.

