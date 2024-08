Itamar Vieira Júnior encanta estudantes na Fliparacatu Itamar Vieira Júnior acredita que tudo tem seu tempo. E, para ele, chegou o tempo de contar histórias para as infâncias. O escritor... Momento MT|Do R7 29/08/2024 - 16h32 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Itamar Vieira Júnior acredita que tudo tem seu tempo. E, para ele, chegou o tempo de contar histórias para as infâncias. O escritor do premiado Torto Arado conversou na manhã desta quinta-feira (29) sobre seu primeiro livro para todas as idades na 2ª edição do Festival Literário de Paracatu (Fliparacatu).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Operação federal resgata 593 pessoas submetidas a trabalho escravo

• Campanha de combate ao fumo alerta para riscos em grávidas e bebês

• Governo de MT paga salário dos servidores estaduais nesta sexta-feira (30)