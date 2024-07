Izalci critica gestão fiscal do governo e alerta para impacto na vida dos cidadãos

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (9), criticou a atuação do governo federal em relação à situação fiscal do país. Ele comparou a abordagem do governo a uma "receita mágica" que, ressaltou o senador, muitas vezes falha. O parlamentar afirmou que as medidas adotadas pelo Executivo são ineficazes e têm impacto negativo na vida dos cidadãos. E citou "aumentos constantes” nos preços de itens como gasolina, energia elétrica e alimentos.

