Jean-Claude Bernadet: O Ícone do Cinema Brasileiro em Nova Mostra A preparação de novo livro de autoficção, trabalhos em curtos filmes que chama de poesias audiovisuais e uma memória detalhista... Momento MT|Do R7 16/08/2024 - 10h37



Bernadet em mostra de cinema

A preparação de novo livro de autoficção, trabalhos em curtos filmes que chama de poesias audiovisuais e uma memória detalhista sobre mais de seis décadas de atividades marcam a trajetória do belga Jean-Claude Bernadet, de 88 anos, ícone do cinema brasileiro. Ele será homenageado por uma mostra de filmes que serão exibidos nas unidades do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em três cidades.

